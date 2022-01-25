BAL 2'nci Devre 1'inci Hafta müsabakaları bir hafta kaydırıldı - Haberler Spor
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BAL 2'nci Devre 1'inci Hafta müsabakaları bir hafta kaydırıldı

BAL 2'nci Devre 1'inci Hafta müsabakaları bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 2'nci Devre 1'inci Hafta müsabakalarının, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı bir hafta kaydırılarak 5-6 Şubat tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 2'nci Devre 1'inci Hafta müsabakalarının, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı bir hafta kaydırılarak 5-6 Şubat tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

TFF ayrıca, 23 Ocak'ta 1'inci hafta oynanan BAL 5'inci Bölge 1'inci Grup müsabakalarının 2'nci haftadan başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihlerinin kaydırılarak oynanmaya devam edeceğini bildirdi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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