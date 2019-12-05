BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli hayatını kaybetti
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BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli hayatını kaybetti

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli, yaşamını yitirdi.

05.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:52
BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli hayatını kaybetti

Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Bahri , yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir panel için kente gelen Küpeli, kalacağı otelden alışveriş merkezine geçtikten sonra burada rahatsızlandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Küpeli'ye müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan Küpeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küpeli'nin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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