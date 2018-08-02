Bakü ve Şanlıurfa Arasında Kültür Platformu Kurulacak - Bakü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tarih ve kültürünü araştırmayı ve tanıtmayı amaçlayan "Bakurfa" isimli bir platform kuracaklarını bildirdi.

Çiftçi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın daveti üzerine geldiği Azerbaycan'da, "Şanlıurfa ve Battalgazi'den Karabağ'a Gönül Köprüsü" adlı etkinliğe katıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinliğe Çiftçi ve Paşayeva'nın yanı sıra Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, GAP Medya Mensupları Toplumu Başkanı Hamit Özpolat, "Duru TV" Genel Müdürü Mehmet Canbek ve Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğinin (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat da katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiftçi, Azerbaycan ile Şanlıurfa tarihinin bağlantılı olduğunu, Şanlıurfa'da Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ait tarihi anıtların bulunduğunu söyledi.

Kültürel zenginliklerin daha fazla tanıtılması gerektiğini belirten Çiftçi, "Üzerinde çalıştığımız bir kültür ve sanat projesi var. Şanlıurfa ve Bakü arasındaki yakınlıklar tespit edildi. Bakurfa ismini verdiğimiz bu proje 15 Ekim'de başlatılacak." dedi.

Azerbaycan'ı çok sevdiklerini vurgulayan Çiftçi, Urfa'da Azerbaycan bulvarı inşa ettiklerini, yakında da Karabağ isminde bir park yapacaklarını açıkladı.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Azerbaycan insanının daha da müreffeh yaşamasını gönülden arzu ettiklerini vurgulayarak, "Güçlü bir Azerbaycan ve güçlü bir Türkiye dünya milletler camiasında önemli bir güce haiz olacaktır. İşgal edilmiş Karabağ'ın da düşman işgalinden kurtarılışı gerçekleşecektir. Azerbaycan'la ilgili yeni park ve anıtların yapılması, Azerbaycan'ı yeni nesillere ve gelecek kuşaklara anlatılması ve gönül köprüsünün oluşturulmasında önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Paşayeva da misafir belediye başkanlarının Azerbaycan sevdalısı olduklarını söyleyerek hem Urfa'da hem de Malatya Battalgazi'de Azerbaycan cadde ve parklarının bulunduğunu belirtti. İki ülke arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu hatırlatan Paşayeva, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

-Bakurfa Platformu

Azerbaycan ve Türkiye halklarının ortak tarih ve kültürlerinin araştırılıp tespiti, panel, seminer, konferans, yazılı ve görsel yayın gibi bir dizi etkinlikle hayata geçirilmesi amaçlanan Bakurfa Platformu kapsamında her iki ülkenin tanınmış yazarların ortak kültür üzerine makalelerinin yanı sıra dosya haber, röportaj, gezi, tarih, yemek tarifi, sağlık ve spor konularının işleneceği Bakurfa isimli dergi çıkartılacak.

TÜİB'in organize edeceği platform kapsamında şairlerin hayatı, sanatı, şiir ve diğer türdeki eserleri üzerine "Fuzuli-Nabi" sempozyumu düzenlenecek, sempozyuma sunulan makaleler "Fuzuli – Nabi Buluşması" adıyla kitaplaştırılacak. "Bir millet, iki devlet" temalı kısa film senaryo yarışması düzenlenecek, dereceye giren senaryolara film çekilecek.

Platform kapsamında Bakü ve Şanlıurfa'da festivallerin düzenlenmesi, iki ülke televizyonları için müzik programları ile belgesellerin çekilmesi, Bakü ve Urfa'daki üniversitelerin iş birliği yapması ve araştırma merkezinin kurulması öngörülüyor