Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenleri mehter takımı kurdu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenleri, mehter takımı kurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenleri, mehter takımı kurdu.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla okullar uzun süre kapalı olunca, Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenleri mehter takımı kurmaya karar verdi.

Takımın sorumluluğunu, Ortaokul Müdür Yardımcısı ve müzik öğretmeni Serkan Ün üstlendi.

Öğretmenlerden oluşan mehter takımı, ilk gösterilerini okuldaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde sergiledi.

Sınıf öğretmeninden matematik öğretmenine, fizik öğretmeninden idarecisine, 25 öğretmenin oluşturduğu takımın ortaya koyduğu performans, profesyonel mehter takımlarını aratmadı.

Serkan Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları mehter takımının ve sergiledikleri performansın 1,5 yıllık salgın sürecinin verdiği hüznün patlamaya dönüşmesi anlamına geldiğini söyledi.

Salgın döneminde öğretmenlerin öğrencilerine, öğrencilerin de okula hasret kaldığını belirten Ün, "Öğretmen arkadaşlarımızla bir şeyler yapalım istedik. Biraz kısa sürede oldu ama sanırım başardık. Onların değerli çabalarıyla, öğretmen arkadaşlarımızın çok çalışmasıyla bugünü gördük. Gelecek tekliflere açığız. Bu, bizim vazgeçilmez bir kültürümüzdür. Mehter bir ruhtur, geleneğimizdir. Bunu Bakü'de yaşatabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Ün, tüm öğretmenlerin takıma gönüllü katıldığını ifade ederek "Aşk olmadan meşk olmaz. Bu arkadaşlarımızın hepsinde büyük bir aşk vardı. O yüzden meşki güzel hale getirebildik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov