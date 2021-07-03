Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından, BOTAŞ International Şirketinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "BOTAŞ International Şirketi (BIL) uluslararası projelerle ilgili olarak arz kaynağı ülkelerle ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirmek, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine en iyi şekilde katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı - Haberler Ekonomi
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