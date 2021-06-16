Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı için çok sayıda Türk futbolseverin akın ettiği Bakü'de maç coşkusu yaşanırken, sokaklar Mehter Marşı ile inledi.

- Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

BAKÜ - Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı için çok sayıda Türk futbolseverin akın ettiği Bakü'de maç coşkusu yaşanırken, sokaklar Mehter Marşı ile inledi.

Azerbaycan'ın başkentinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçına saatler kalmışken Bakü'de heyecan yükseliyor. Çok sayıda Türk futbolseverin maçı izlemek ve millilere destek olmak için akın ettiği başkentte sokaklar renkli görüntülere sahne oldu. Mehter Marşı eşliğinde yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyecek.

Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu
Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.'
Erdoğan: "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız."
Erdoğan: 'Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.'
Erdoğan: "Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir."
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Diego Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 18:10:36. #1.14#

title