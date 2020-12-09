- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
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- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

09.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:22

- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret öncesinde Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.

- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret öncesinde Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti öncesi Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kentin sokaklarında Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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