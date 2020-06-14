Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
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Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

14.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:51

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Önlemlere genelde uyulduğu görülürken meydanlar ıssızlaştı, caddelere sessizlik hakim oldu.

Bakü'de eczane ve marketler dahil hiçbir işletme açılmadı, özel araçların hareketine izin verilmediği için yollar neredeyse boş kaldı.

Güvenlik güçleri kontrollerini sıkılaştırdı, trafikteki araçlar tek tek durdurularak sürücülerin sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Evcil hayvanı olanlara kısa süreliğine sokağa çıkma izni verildi ve bazıları köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Binlerce insanı ağırlayan ünlü caddeler ve tarihi yapıların çevresinin boş hali drone kamerası tarafından da görüntülendi.

Azerbaycan'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerine çıkmıştı.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle Bakü ve bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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