Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

16.09.2019 20:36

Iğdır'da bir araya gelen Türk ve Azerbaycanlı bir grup, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Aralarında Türkiye'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye-Azerbaycan (TÜRKAZDER) Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ve Türkiye ile Azerbaycan'da görev yapan basın mensuplarının da bulunduğu grup, Tuzluca ilçesinde bir araya geldi.

Buradan Akoluk köyünde bulunan Tekelti Dağı'na geçen grup, dağın doğu zirvesine tırmanıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

Hulusi Kılıç, yaptığı açıklamada, "İstedik ki bayraklarımız her zaman zirvede olsun. Bakü o kadar önemli bir başkenttir ki buna herkes dikkat etsin. Bakü, Türk dünyasının küçük İstanbul'udur. Ben Kafkas İslam Ordusu'nun mücadelesini hayranlıkla, gıptayla biliyorum, okudum, takip ettim. İnsanlarımız İstanbul'dan, Erzurum'dan gelmişler ve Bakü'yü kurtarmışlar, bu çok önemlidir." dedi.

Nuri Guliyev, yapılan programdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Karabağ, bugün belki işgal altındadır ama bu işgal başkomutanımızın emriyle kurtulacaktır. Bayraklarımızı bugün kaldırdığımız gibi Karabağ'da, Türk topraklarında kaldıracağız." diye konuştu.

Ziya Zakir Acar ise Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun Türk dünyası için çok önemli bir zafer olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Türk dünyasının önemli noktalarından olan Tekelti Dağı'ndan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu programı yapmamızda desteklerini esirgemeyen Iğdır Valisi Enver Ünlü'ye teşekkür ederiz. Bakü'nün işgalden kurtulması için verilen mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Kutlama programı, katılımcıların Akoluk köyüne geri dönmesiyle son buldu.

Kaynak: AA