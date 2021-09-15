Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı

Iğdır'da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı.

Iğdır'da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Azerbaycan'da yaşayan iş insanı Yılmaz Okuklu tarafından organize edilen programda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Ağrı Dağı eteklerindeki Cehennem Vadisi'ne yürüdü.

Dernek Başkanı Ziya Zakir Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Bakü'nün kurtuluşu anısına kutlama programı düzenlediklerini söyledi.

Program kapsamında Ağrı Dağı'nın kuzey yamacına yürüyüş yaptıklarını belirten Acar, "Eski kadim Türk toprakları olan Erivan şu an karşımızda. Amacımız burada bugün Türk bayraklarını Bakü'nün kurtuluşu anısına dalgalandırmak ve Ermenistan'a Ağrı Dağı'ndan mesaj vermektir." dedi.

Yılmaz Okuklu da anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'ye girip, Bakü'yü düşman işgalinden kurtarışını burada kutlamak için böyle bir organizasyon yaptık. Gelecek dönemde, Karabağ şehitleri anısına Ağrı Dağı eteklerindeki bu yamaçta güzel bir abide dikebilmek adına inceleme de yaptık." diye konuştu.

Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ersin Tatar Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Özge Özpirinçci Yıldız Tilbe
Spor Diego Mesut Özil Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:05:37. #1.11#