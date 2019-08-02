Bakü'nün 'hava'sı artık 'bulut'lu

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı, dünyanın tamamen bulut tabanlı ilk havalimanına dönüştü.

İş potansiyeli olarak, dünya çapında en hızlı büyüyen ilk beş destinasyondan birisi olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü, küresel bağlantı kabiliyetini öncelik haline getiriyor. Amadeus'un Havalimanı BT teknolojisi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı bakımından operasyonel veri tabanı, kaynak yönetimi ve uçuş bilgisi görüntüleme sistemleri gibi bütün havalimanı ana yönetim sistemlerini kapsıyor. Havalimanı aynı zamanda bulut tabanlı havalimanı ortak kullanım hizmetini kullanarak temel yolcu işlem sistemlerini de devreye sokacak. Bu hamle, bir havalimanının ana sistemlerinin tümünün temininde bulut sisteminin kullanılması anlamında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Azerbaycan Hava Yolu Azerbaycan Hava Yolları QSC CEO'su Jahangir Asgerov, Azerbaycan'daki seyahat artışını hızlandırmayı amaçladıklarını belirterek, teknolojinin de tam olarak bunu yapmalarına imkan sağladığını ifade etti.

Amadeus Havalimanı BT Başkan Yardımcısı Bruno Spada ise "Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı gibi ileri görüşlü havalimanlarının bulut sisteminin entegrasyon, iş birliği ve mobilite anlamında sunabileceği önemli avantajları yansıttığına inanıyoruz. Bakü ile hem yolcularının hem de operasyonel sistemlerinin buluttan yönetilmesine ilişkin yürüttüğümüz başarılı çalışmalar havalimanı sektöründe bir dönüm noktası" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA