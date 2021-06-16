SPOR Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor
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SPOR Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor

SPOR Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyorVIDEO YOKKaan ÜLKER - Serhan TÜRK / BAKÜ (Azerbaycan), (DHA) - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak.

Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor

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Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ BAKÜ (Azerbaycan), (DHA) - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak. Bakü'de yaşayan vatandaşlar ve karşılaşma için Bakü'ye gelen Türk taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında Roma'da İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milliler, 2'nci maçında bu akşam TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin tükendiği maçta A Milli Takım'ı desteklemek için başkent Bakü'ye gelen Türk taraftarlar ile Bakü'de yaşayan vatandaşlar, heyecanla maç saatini beklemeye başladı. A Milli Takım'a güvenleri tam olan vatandaşlar, ay-yıldızlıların Galler'i mağlup edeceği görüşünde. Formalarını giyip, bayraklarını alarak sokaklara çıkan taraftarlar, tüm Bakü'yü kırmızı-beyaza bürüdü.

Öte yandan dualarla Türkiye'yi desteklediklerini belirten Azerbaycanlı vatandaşlar da kardeş ülkenin zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına emin olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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