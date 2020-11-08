Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
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Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda

08.11.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:56

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini 28 yıl sonra geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in müjdeli haberi duyurmasının ardından başkent Bakü'de halk sokaklara döküldü. Büyük bir coşkuyla ellerindeki Azerbaycan bayraklarıyla Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın işgalden temizlenmesini kutlayan vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Bakü sokaklarında tur attı. Bazı vatandaşlar ise Şuşa zaferini Azerbaycan milli marşını okuyarak kutladı.

-İHA-

Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda
Bakü halkı Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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