Bakü'deki EURO 2020 maçlarına yüzde 50 seyirci izni

Azerbaycan Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Bakü'de oynanacak maçlarında yüzde 50 oranında seyirci kabul edileceğini açıkladı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Bakü'de oynanacak maçlarında yüzde 50 oranında seyirci kabul edileceğini açıkladı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlandı. UEFA'nın tavsiyeleri ve Bakü'de mevcut pandemi durumu göz önüne alındığında Azerbaycan Bakanlar Kurulu ile EURO 2020 yerel organizasyon komitesinin ortak toplantısında Bakü Olimpiyat Stadı'na yüzde 50 oranında seyirci alınma kararı verildiği belirtildi. Kararın sadece Azeri taraftarlar için değil, Bakü'de maçlarını oynayacak olan ülkelerin taraftarları için de geçerli olduğu vurgulandı.Bu karar doğrultusunda A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020'de oynayacağı iki maçın seyircili oynanması kesinleşti. Türkiye gruptaki Galler ve İsviçre maçlarını Bakü'de oynayacak. Yaklaşık 65 bin koltuk kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu karar doğrultusunda ortalama 37 bin 500 taraftar yer alabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı