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Bakü'de "Zafer Koşusu" düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "Gururla İleri" sloganıyla "Zafer Koşusu" düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "Gururla İleri" sloganıyla "Zafer Koşusu" düzenlendi. Koşudan elde edilen gelir, Azerbaycan'da şehit ve gazi ailelerine destek için kurulan Yaşat Vakfı'na bağışlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "Gururla İleri" sloganıyla "Zafer Koşusu" düzenlendi. Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasının ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Azerbaycan'ın Paralimpik Şampiyonu İlham Zakiyev'in "başla" komutu ile Hazar Denizi kıyısındaki Milli Park'ta başlayarak, "Deniz Limanı" istasyonunda sona erdi. Bin 200'den fazla kişinin 5 bin metre mesafe kat ettiği Zafer Koşusu'nda erkeklerde, 17.50 dakika ile Elman Abışov birinci, 18.05 dakika ile Allahgulu Hüseynov ikinci ve 18.31 dakika ile Namig Asadov ise yarışı üçüncü bitiren isimler oldu. Kadınlar kategorisinde ise, 18.35 dakika ile Anna Yusupova birinci, 23.21 dakika ile Rabiya Orujova ikinci ve 24.58 dakika ile Sevda Verdiyeva üçüncü oldu. Fair play ödülü ise yarışın en yaşlı katılımcısı olan 82 yaşındaki Tarverdi Aliyev'e takdim edildi. Galip olan yarışmacılara ödüllerini ise Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev tarafından takdim edildi. Koşudan elde edilen gelir ise Azerbaycan'da şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Yaşat Vakfı'na bağışlandı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Bakü'de Zafer Koşusu düzenlendi

Bakü'de Zafer Koşusu düzenlendi

Bakü'de Zafer Koşusu düzenlendi

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