Bakü'de Türkiye Mezunları Buluşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mezunlarımız arasında çok önemli görevlerde olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Onların başarıları sadece Azerbaycan'ın değil Türkiye'nin de iftihar vesilesidir." dedi.

Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alıp ülkesine dönen Azerbaycanlı mezunlar, başkent Bakü'de bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Başkanı Azay Guliyev, milletvekilleri ve 500'ün üzerinde Türkiye mezunu katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan ve Türkiye'nin kaderinin, arada coğrafi sınırlar olsa da gönül birliğiyle birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, iki ülkenin gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin çok iyi meyveler verdiğini ifade ederek, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ortak projeler bölgeye damgasını vurdu ve vurmaya da devam edecek. Bu projeler iki ülkenin yüz akı olarak yarınlara dair ümitlerimizi güçlü kılıyor." dedi.

Türkiye'nin uğradığı her saldırının Azerbaycan'ı derinden üzdüğünü dile getiren Kasapoğlu, "15 Temmuz gecesi milletimiz FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı mücadele ederken, Türkiye ile ilk temas kuran ülkenin dost ve kardeş Azerbaycan olduğunu hiçbir zaman unutmayız." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Azerbaycan ve Türkiye'nin her alanda birbirinin ortağı konumunda olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ortaklığın en değerlilerinden biri eğitim alanındaki iş birliğimizdir. Türkiye 26 yıldır Azerbaycanlı kardeşlerimize üniversitelerinde ev sahipliği yapıyor. Bu çalışmalar merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal zamanında başladı. Bu çalışmalar vesilesiyle pek çok Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye'de eğitim görme fırsatı buldu. Bu çalışmalar zamanla hızını kaybetti ancak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yeniden canlandırıldı. Türkiye'mizde hala 160 farklı ülkeden 16 bin öğrenci burslu eğitim alıyor. Onlar rahat eğitim görsünler diye her türlü desteği veriyoruz."

Mezunları Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak gördüklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye'nin sizlere dair hayalleri var. İstiyoruz ki öğrencilerimiz Türkiye'den ayrıldıktan sonra başarı dolu bir hayata adım atsınlar ve attıkları her adım onları parlak geleceğe taşısın. Mezunlarımız arasında çok önemli görevlerde olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Onların başarıları sadece Azerbaycan'ın değil Türkiye'nin de iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Günümüz dünyasının ihtiyacı olan sevgi ve kardeşliğin bu coğrafyada asırlarca ortak yaşama kültürü olarak tecrübe edildiğini vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün insanlık için barış ve huzur dolu bir dünya istiyoruz. Nice medeniyetler inşa ederek bugünlere taşıdığımız barış ve dostluk iklimini bütün insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, YTB gibi pek çok kurumumuzla dünyaya açıldık. Barış ve dostluk mesajımızı bizden binlerce kilometre uzaklıktaki insanlara ulaştırıyoruz. Sesini duyuramayanların sesi olmaya çalışıyor, yardıma ihtiyacı olanların imdadına koşuyoruz. Bu bizim tarihi misyonumuzdur. Tarih boyunca mazlumların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Türkiye artık bir umut ülkesidir."

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ise Türkiye'de öğrenim gören en büyük yabancı öğrenci grubunu Azerbaycanlı gençlerin oluşturduğunu belirterek, "Mezun olan 125 bin kişi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki en kuvvetli gönül bağını oluşturmaktadır. Bu nedenle biz geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz." dedi.

Özoral, Türkiye olarak Azerbaycan'ın gelişmesini ve güçlenmesini arzu ettiklerini ve bu uğurda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

"Yurt dışındaki en büyük mezun buluşması Bakü'de"

YTB Başkanı Eren de Türkiye'nin uluslararası eğitim alanında 1992'den itibaren inanılmaz bir çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de bugün 20 bin Azerbaycanlının eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Eren, "Mezun buluşmalarına çok önem veriyoruz. 19 ülkede 22 mezun derneğimiz var. Sene sonuna kadar bu rakamı 30'a, 2019'un sonunda da 50'ye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Yurt dışındaki en büyük mezun buluşmasını Bakü'de gerçekleştirdik. YTB olarak mezun derneklerini destekliyoruz ve cesaretlendiriyoruz. Azerbaycan'da da çok ciddi bir mezun potansiyelimiz var. Mezun potansiyelinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi şekilde katkı sağlaması lazım. Azerbaycan'daki mezunlarımızın bu potansiyele yakışır şekilde faaliyetler yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, alanında fark yaratmış, önde gelen Türkiye mezunlarına ödüller takdim edildi.

Azerbaycan Milli Konservatuarı öğretim görevlisi Memmedeli Memmedov yönetimindeki orkestranın müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.