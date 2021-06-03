Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı başladı
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Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı başladı

Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı başladı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı.

Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyetler bir araya geldi.

Toplantıda, Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumu görüşülüyor, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ile başlıca faaliyet alanları gözden geçiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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