Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
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Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu

Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takım, İsviçre ile karşı karşıya gelirken, tribünleri dolduran taraftarlar, Bakü Olimpiyat Stadı'nı Türk Bayraklarıyla donattı.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takım, İsviçre ile karşı karşıya gelirken, tribünleri dolduran taraftarlar, Bakü Olimpiyat Stadı'nı Türk Bayraklarıyla donattı.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'a tribünlerden büyük destek geldi. Kardeş ülke Azerbaycan vatandaşları, günler öncesinden biletleri tüketirken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 25 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı. 100 kadar İsviçre taraftarı takımlarını desteklemek için stadyuma gelirken, tribünlerin tamamı Ay-Yıldızlı bayraklarla doldu. Taraftarlar, maçın ilk düdüğüyle birlikte 'Türkiye' tezahüratları yaparak A Milli Takım'a büyük destek verdi. - BAKÜ

Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu
Bakü'de tribünler yine Türk Bayraklarıyla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
İsviçre-Türkiye
İsviçre-Türkiye
A Milli Futbol Takımı İsviçre karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı İsviçre karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Burak 11'i ile çıkacak.
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