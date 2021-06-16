Bakü'de tribünler tek yürek
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Bakü'de tribünler tek yürek

Bakü'de tribünler tek yürek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelirken, tribünler kırmızı-beyaza döndü.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelirken, tribünler kırmızı-beyaza döndü.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Galler ile Bakü'de karşı karşıya geliyor. Tribünlerde yaklaşık 32 bin kişi yerini alırken, 200 kadar Galler taraftarı da kendilerine ayrılan bölüme oturdu. Bakü Olimpiyat Stadı, kırmızı-beyaza dönerken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tezahüratlar yapıldı, '2 Devlet, 1 Millet' pankartları tribünlere asıldı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek
Bakü'de tribünler tek yürek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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