- Bakü'de şehit ve gazi aileleri için yardım kampanyası düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki şehit ve gazi ailelerine yardım toplamak için "Zafer" panayırı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'ta "Karabağ Kahramanlarının İzinde" sloganıyla Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferine adanan "Zafer" panayırı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte çeşitli firmalar gıda ürünleri, hediyelik eşyalar, kitaplar ve zafer sembollerinin bulunduğu ürünleri satışa çıkardı. Panayırda ayrıca, 2. Karabağ Savaşı'nda kullanılan silahlar, askeri kıyafetler, araçlar ve teçhizatlar da sergilenirken, katılım sağlayanlar için yarışmalar ve çocuklar için de eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Zafer Günü'ne sayılı günlerin kaldığını belirten YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseyinov, "Vakfın katkılarıyla Zafer panayırı düzenleniyor. Panayıra katılan 20'ye yakın şirket burada ürünlerini satıyor. Satıştan elde edilen gelir vakfa bağışlanacak. Bağışlar şehit ailelerine ve savaş gazilerine destek amacıyla kullanılacak. Böyle bir panayır Azerbaycan'da ilk defa yapılıyor. Burada Savunma Bakanlığı tarafından sergilenen askeri araçlar ve silahlar var. Bu askeri teçhizatlar 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan askerleri tarafından kullanıldı. Bunları topraklarımızı işgalden kurtardığımız zaman kullandık. Buraya gelen vatandaşlarımız bunları yakından görme ve inceleme şansını yakalıyor" dedi.

Panayırın düzenlendiği alanda 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanların isimlerinin yer aldığı "Zafer Ağacı"nın bulunduğunu vurgulayan Hüseyinov,"Vatan Savaşı'nda şehit olanların isimleri, doğum yılları ve sonsuzluk simgesi var. Bunun anlamı şehitler her zaman yaşıyor, onlar her zaman bizim kalbimizde. Azerbaycan halkı ve devleti var oldukça onlar hep yaşayacak" diye konuştu.

9 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikte, Azerbaycan'ın kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla konser programları da düzenlenecek.