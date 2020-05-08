Bakü'de metro seferleri yarından itibaren yeniden açılıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan metro seferleri yarından itibaren yeniden kullanıma açılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan metro seferleri yarından itibaren yeniden kullanıma açılacak.

Azerbaycan'da Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında durdurulan metro seferlerinin yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren yeniden kullanıma açılacağı bildirildi. Metroyu sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların kullanabileceği ifade edildi.

Metro seferlerinin toplu taşımada korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi için hazırlanan rehberde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirileceği aktarıldı. Metro kullanacak vatandaşlara koruyucu maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarı yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA