Bakü'de Formula 1 heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bakü'de Formula 1 heyecanı

Bakü'de Formula 1 heyecanı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Spor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na beşinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na beşinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Formula 1'de sezonun 6 yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı.

Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de seyirci stantları kurulmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi eğlence aktiviteleri düzenlenmeyecek.

6 bin metrelik pistte 51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat İrem Derici Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakü'de Formula 1 heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:07:04. #1.16#

title