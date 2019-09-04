Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.
2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.