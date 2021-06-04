Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyetler arasında dün başlayan toplantı sona erdi.

Toplantıda, Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumu görüşüldü, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ile başlıca faaliyet alanları gözden geçirildi.

Taraflar, toplantının sonuçlarına ilişkin protokole imza attı.

Açıklamada, Türkiye-Azerbaycan 14. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nın 2022'de Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı
Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Şevval Sam Beren Saat Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Mert Günok Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 15:54:17. #1.13#

title