Bakü'de "Dijital Ekonomide Modern Eğilimler" konferansı

13.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:56

Azerbaycan'da, "Dijital Ekonomide Modern Eğilimler: Günümüzdeki Problemler ve Reel Fırsatlar" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi organizasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle başkent Bakü'de düzenlenen konferansta, Almanya, Fransa, Yeni Zelanda, Türkiye, Gürcistan ve Çin gibi ülkelerden gelen uzmanlar, teknolojik gelişmeler ortamında dijital ekonomi konulu sunum yaparken farklı ülkelerde bu alandaki çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Açılışına Azerbaycanlı üst düzey çeşitli bakanlık yetkilileriyle Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi yönetiminin katıldığı konferansta, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu da bir sunum gerçekleştirdi.

Konferans ve "e-devlet çözümünde mikroservis mimarisi-dijital olgunluk modeli" başlıklı sunumunu basın mensuplarına değerlendiren Sağıroğlu, sektörlerin gelişen teknolojinin tehditlerine hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Dijital ekonominin dijital dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olduğunu, ekonominin de dönüşümden etkilendiğini ifade eden Sağıroğlu, bununla ilgili Avrupa, Amerika ve dünyada birçok etkinlik ve çalışmaların yapıldığını, Bakü'deki konferansın da bu çalışmalardan biri olduğunu hatırlattı.

Teknolojik gelişmelerin düzgün şekilde yapılabilmesi için insan, süreç ve teknoloji bileşeninin verimli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu şunları söyledi:

"Mikroservis mimarisi bu üç bileşenden teknolojiye denk geliyor. Monolitik uygulama ve geliştirmenin karşısında mikroservis mimarisi çok yeni bir teknoloji. Bununla ilgili tecrübelerimizi, Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı için geliştirdiğimiz uygulamayı anlatacağız. Bilgi teknolojileri çalışanlarının yetkinliğini artırmak için model geliştirdik. Bu modeli de Azerbaycanlı ilgililere anlatacağız. Mikroservis mimarisiyle beraber diğer alandaki çalışmalarımızı da paylaşacağız."

Konferans, "Kamu yönetiminde dijitalleşmede dönüşüm süreci", "Dijital iş birliğinde bölgesel vizyon", "Sosyal sistemlerde dijital ekonomi" ve "Finansal teknolojilerde yeni eğilimler" başlıklı panellerle devam etti.

Kaynak: AA