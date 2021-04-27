Bakü'de Azerbaycan ile KKTC'nin kardeşliğini yansıtan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ile KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin karelerinden oluşan "Kardeş Ülkeler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ile KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin karelerinden oluşan "Kardeş Ülkeler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Tevfik Ulual'ın çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, Azerbaycan sivil kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulual'ın Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta elde ettiği zafere atıfta bulunarak sergiye 44 eserini takdim ettiğini, bunun da oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Karabağ zaferinin Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de de büyük coşku ve sevinç yarattığını belirten Bağcı, Karabağ'ın imarı için Türkiye olarak gereken tüm desteği vereceklerini bildirdi.

Sergiyi çok beğendiğini vurgulayan Bağcı, "Bu sergi çok anlamlıdır. Zafere fotoğraflarla, bir sanatçı gözüyle katkıdır, destektir." dedi.

KKTC Bakü Temsilcisi Veçhi, serginin Azerbaycan ve KKTC arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya adandığını dile getirdi.

Azerbaycan ile her alanda daha da sıkı iş birliği içerisinde olacaklarına işaret eden Veçhi, "KKTC ana vatan Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğu gibi can Azerbaycan ile de ayrılmaz bir bütündür. Karabağ Savaşı'nda bütün Kıbrıslı Türklerin kalbi, Karabağ ve Azerbaycan için atmıştır. Biz bir millet, üç devletiz ve öyle olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ulual, KKTC ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilip geliştirilmesi için siyasi, iktisadi, eğitim ve turizm faaliyetlerinin yanında kültür sanat etkinliklerinin de ilerletilip geliştirilmesinin iki ülkenin birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmasına büyük ivme katacağını kaydetti.

Ulual, 2008'de hobi olarak fotoğrafçılığa başladığını, halen de sürdürdüğünü, bugünkü sergide iki kardeş ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan karelerin yer aldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov