(BAKÜ)- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Gösterisi - Haberler

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(BAKÜ)- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Gösterisi

İhlas Haber Ajansı, Kamil Nadirli - Güncel
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- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya destek gösterisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ukrayna'ya destek protestosu düzenlendi.

- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya destek gösterisi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ukrayna'ya destek protestosu düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınamak ve Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Azerbaycanlılar, Ukrayna Bakü Büyükelçiliği önüne toplandı. Gösteri için bir araya gelen yüzlerce Azerbaycanlı, Ukrayna ve Azerbaycan bayrakları sallayarak, "Yaşasın Ukrayna", "Putin Defol", "Savaşa hayır" pankartları ile Ukrayna'ya destek sloganları attı.

Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Azerbaycan halkına teşekkür etti

Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gösterdikleri destek için Azerbaycan halkına teşekkür etti. Kanevsky açıklamasında, "Bakü halkı inanılmaz. Azerbaycan'daki Ukrayna Büyükelçiliği yakınında yüzlerce vatandaş 'Yaşasın Ukrayna' sloganları attı. Çok teşekkürler kardeşlerim" ifadelerine yer verdi.

(BAKÜ)- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Gösterisi

(BAKÜ)- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Gösterisi

(BAKÜ)- Azerbaycan'dan Ukrayna'ya Destek Gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Bakü, Güncel, Haberler

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