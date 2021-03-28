BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) Çaycuma Şube Başkalığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (BAKTRAD) Çaycuma Şube Başkalığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Çaycuma Seka Sosyal tesislerinde gerçekleşen BAKTRAD Çaycuma Şubesi Genel Kurul toplantısı divan başkanlığında gündem maddelerinin okunmasının ardından toplantıya devam edildi. Genel Kurul sonunda yönetim şu şekilde oluştu; "Başkan Yüksel Gülşen olurken yönetim kurulu üyeleri Serkan Kınıcı, Orkun Demir, Bayram Tıska, Onur Gemici." - ZONGULDAK

BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı
BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı
BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Erkan Kandemir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tülin Özen Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAKTRAD Çaycuma olağan genel kurul toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:00:13. #1.16#
title