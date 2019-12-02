Baktığı sokak köpeklerinin kulübeleri taşınan hayvansever tepkili

02.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:59

ADANA'da, parkta bakımlarını üstlendiği sokak köpekleri için kurduğu kulübelerin Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından başka bir parka taşınması nedeniyle köpeklerin kış mevsiminde zor günler yaşadığını belirten hayvansever İpek Şahin (52), imza kampanyası ve açlık grevi başlattı.

Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan tıbbi satış mümessili İpek Şahin, 3 yıl önce 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı'da yer alan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'ndaki sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 19 Aralık 2018'de doğan 3 köpek yavrusu için parkın kullanılmayan bir köşesine 2 kulübe inşa ettiren Şahin, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine kulübelerin 10 Kasım 2019'da gece Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından Hayal Park'a taşındığını öne sürdü. Kulübelerin taşınması nedeniyle parktaki sokak köpeklerinin kış mevsimi şartlarında zor anlar yaşadığını kaydeden Şahin, "Hayal Park'ta insanların evcil hayvanlarını gezdirdiği noktaya taşınan kulübelerimin tekrar yerine taşınması için 10 Kasım'dan bu yana verdiğim savaşı tüm Adana biliyor. Başvurmadığım yer kalmadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çevredeki vatandaşlardan şikayet aldıklarını söylemiş. Kim şikayet ediyorsa tarafsız bir alanda konuşalım. Ben burada hayvanları besliyorum, üşümemeleri için bakımlarını sağlıyorum. Pisliklerine varana kadar temizliyorum. 'Ses var' diyorlar. Kuş ötecek, kedi miyavlayacak, köpek havlayacak. Doğal seslerin önüne geçmenin mantığını biri izah etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

HAYVANLAR YAŞAMAYACAKSA NEDEN SULUK KOYMUŞLAR?Kulübelerin parka tekrar yerleştirilmesi için imza kampanyası ve açlık grevi başlattığını dile getiren Şahin şunları söyledi: "Bu kulübeleri kurarken Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) desteği ve güvencesiyle kurdum. 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokaklar, parklar, bahçeler hayvanların yaşam alanıdır. Eğer bu köpekler burada yaşamayacaksa belediye görevlileri neden buraya suluklar koymuş? Bu suluğu buraya koyuyorsa kedi de köpek de kuş da gelir. Ben belediyeden iş, AŞ istemiyorum. Kulübelerin buraya gelmesini istiyorum. Belediye hayvanseverleri takdir edeceği yerde böyle mi cezalandırıyor?"