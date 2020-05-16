Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi
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Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi

Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkiinde 8 yavru köpeğe bakan bir kadın bu nedenle akrabalarının saldırısına uğradı.

Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi
16.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:45

Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi

RİZE - Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkiinde 8 yavru köpeğe bakan bir kadın bu nedenle akrabalarının saldırısına uğradı.

Çiftekavak mevkiinde oturan hayvansever Havva Nur Karaman, sokakta yaşayan 8 yavru köpeği sahiplendi. Mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan yakınları H.K. ile eşi Ş.K Rize Belediyesi ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Belediyenin Veteriner ekiplerinin köpekleri almaya geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı.

Köpekleri Rize Belediyesi ekiplerine teslim etmek istemediği için komşusu H.K. ve eşi Ş.K. tarafından saldıya uğrayan Havva Nur Karaman "Kış sonuna doğru köpeğin biri benim evimin arkasında doğum yaptı. Belediyeye haber verdim gelip almaları için fakat 'Biz alırsak barınakta ölürler, siz bakın biz de elimizden geldiğince yardımcı oluruz' dediler. Bende bakmaya başladım. 8 yavruydu kısa sürede 1 tanesi ölünce 7 yavru kaldı. Ara sırada Rize Belediyesi mama yardımı yapıyordu. Yavrular büyüdü sağa sola gitmeye başladılar. Benim evimin etrafındalar ama komşuların evlerinin etrafına da arada bir giderek pisliklerini yapıyorlarmış, bu nedenle komşular rahatsız olmaya başladı. Bende 'Bu hayvanları sahiplendireceğiz, sabredin sütten kesilene kadar bakalım' dedim. Sebzelerimiz gitti diye şikayet geliyordu. Besleme diye baskı yaptılar bana. Belediyenin mama yardımına engel olmaya çalıştılar, kendi imkanlarımla baktım. 'İki fasülye lahana alacağım' diye onlara eziyet edemeyiz" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi

Kaynak: İHA

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