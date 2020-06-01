Maske artık atkı bere gibi standart bir aksesuar olacak
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Maske artık atkı bere gibi standart bir aksesuar olacak

Alanında Türkiye'de tek, dünyada ise 2 şirketten biri olan, saç telinin yüzde 1'i inceliğinde akıllı kumaş üretimiyle dikkatleri çeken Mogul, önemli bir yeniliğe daha imza attı…

Maske artık atkı bere gibi standart bir aksesuar olacak
01.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:37

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada krize dönüşen maskelik kumaş üretiminde Türkiye önemli bir adım attı.Mogul CEO'su Serkan Göğüş, "Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarının sonunda iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık" dedi.

Hybrid teknolojiye dayalı yenilikçi, performans odaklı kumaşlarla otomotivden ilaç endüstrisine, hazır giyimden havacılık sanayine pek çok sektör için çözüm ortağı olan Mogul, maske ve tulum gibi koruyucu kıyafet üretiminde kullanılan kumaş geliştirme projesinde de ezber bozacak bir ürüne imza attı. Mogul, aylarca süren çalışmaların sonunda bakteriyi yüzde 99,9'a varan oranda filtre edebilen mikrofilament kumaş geliştirdi.

Mogul CEO'su Serkan Göğüş, Gaziantep ve Lüleburgaz'daki tesislerinde 7 farklı nonwoven teknolojisi ile kumaş ürettiklerini vurgulayarak, ilk günden itibaren hem Mogul'u hem de Türkiye'yi farklılaştıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Serkan Göğüş, Lüleburgaz'da 75 milyon dolarlık yatırımla hybrid teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye'de tek, dünyada ise iki şirketten biri olmayı başardıklarının altını çizdi. Mogul'un alanında küresel bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Göğüş, şöyle devam etti:

MEDİKAL SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ ALTERNATİFLER SUNUYORUZ

"Yüksek teknolojiye dayalı alt yapımız ve geniş ürün yelpazemiz ile teknik tekstilde devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Salgın sonrası özellikle filtreleme özelliğine sahip meltblown kumaş üretiminin kısıtlı olması bizi alternatif ürün geliştirmeye yöneltti.

Maske üreticisi firmalarımızla iş birliği halinde 3 aydır yürüttüğümüz ürün geliştirme çabalarımızın sonunda tek katlı mikrofilament maske ve iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99,9'a varan oranlarda bakteri filtre etme özelliğini ve 5 katmanlı toz maskesinde FFP2 seviyesini yakaladık. Meltblownda kapasite sıkıntısı yaşandığı günümüz dünyasında ciddi bir alternatif kumaş kapasitesi sağlıyoruz. Ürünümüz ayrıca su itici aplikasyonu ve film laminasyonuyla medikal tulum ve önlük üretiminde de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Maske ve medikal kıyafet üreticileri ve ihracatçıları için yeni teknolojiye dayalı bu ürünümüzün tedarikine hazırız."

MASKE ARTIK ATKI BERE GİBİ STANDART BİR AKSESUAR OLACAK

Maskelerin medikal, endüstriyel ve sosyal ortamlar olmak üzere üç farklı kullanım alanı bulunduğunu anlatan Göğüş, mikrofilament kumaşın tüm bu uygulamalar için de en ideal sonucu verdiğinin altını çizdi. COVID-19 tamamen kontrol altına alınsa bile uzmanların yeni salgınlardan endişe ettiğini vurgulayan Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada yeni normal bizler için salgınlarla mücadeleyi bir hayat tarzı ve kültür olarak benimsememizi zorunlu kılıyor. Yeni dönemde hayatımızın vazgeçilmez parçası olacak maskeyi, atkı veya bandana gibi standart bir aksesuar gibi düşünmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada Mogul olarak geliştirdiğimiz mikrofilament kumaş, defalarca yıkandıktan sonra da kullanılabilme özelliğiyle büyük bir fark yaratıyor. Kumaş, tekstil tuşesindeki yapısı, baskı ve desen alma kolaylığı, üç boyutlu şekil alma özelliği, insan sağlığına uygun yapısı, tedarik ve uygulama imkânları ile girişimcilerimize önemli bir fırsat sunuyor."

ENDÜSTRİ 4.0 KONSEPTİNE UYGUN ÜRETİM EL DEĞMEDEN YAPILIYOR

Kullandıkları teknoloji hakkında da bilgi veren Göğüş, Endüstri 4.0 konseptine uygun üretim yaptıklarını, hammadde girişinden kumaş çıkışına kadar bütün süreçlerin hattın ilk çalışması dışında el değmeden gerçekleştiğini söyledi. Göğüş, proses süreçleri ve ürün kalitesinin kamera ve bilgisayar gibi dijital ortamlarda kesintisiz kontrolden geçirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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