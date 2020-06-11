Bakteri testlerinden geçen, tek kullanımlık seccade üretildi DENİZLİ'de, inovasyon ve Ar-Ge'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği, uluslararası bakteri testlerinden geçen, yüzde 100 pamuktan ürettiği antibakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi.

DENİZLİ'de, inovasyon ve Ar-Ge'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği, uluslararası bakteri testlerinden geçen, yüzde 100 pamuktan ürettiği antibakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi. Ayrı şirket, daha önce de birçok ödül alan ve uluslararası patentli olan kumaştan antibakteriyel maske ve eldiven üretmişti.

Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren, 55 ülkeye ihracat yapan tekstil şirketi, inovasyon ve Ar-Ge'ye dayalı ürünler geliştiriyor. Şirket, 8 yıldır üzerinde çalışılan ve uluslararası bakteri testlerinden geçen, yüzde 100 pamuktan antibakteriyel kumaş geliştirdi. Uluslararası patenti alınan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaş, Türkiye'nin En İnovatif Kobisi Ödülü, İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü ve İstanbul Altın Değerler Ödülü'nü aldı. Ayrıca antibakteriyel kumaş, uluslararası bakteri testlerinden de geçti. Koronavirüs süreciyle birlikte vatandaşın bakterilerden korunma yollarına önem veren şirket, antibakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretmişti.

Tekstil şirketin yönetim kurulu başkanı ve Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde öğretim görevlisi sanayici İsa Dal ve Ar-Ge ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, bugünlerde koronavirüs sürecinde özel ve tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi üzerine de antibakteriyel kumaştan bu kez de yıkanabilir bakteri ve virüse karşı etkili seccade üretti. Seccadeler, maskeleriyle birlikte tercih edilen renklere göre üretiliyor. Ayrıca şirket, vatandaşlar için camide ya da başka bir yerde namaz kılabilmesi için tek kullanımlık 'kullan at' seccadede geliştirdi.Şirketin Ar-Ge ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, antibakteriyel koruma özellikli kumaş üzerinde 8 yıldır çalıştıklarını, bu kumaştan seccade de geliştirdiklerini söyledi. Özyurt, seccadelerin yıkanıp tekrar kullanılabilir olduğunu belirterek, "Şirket olarak 23 yıldır inovasyona dayalı ürünler geliştiriyoruz. 8 yıldır yaptığımız çalışma sonucu antibakteriyel özellik kazandıran kumaş geliştirdik. Ürettiğimiz bu kumaş, Almanya ve Hong Kong'da bağımsız enstitüler tarafından belgelendi ve tescillendi. Aynı kumaştan daha önce maske ve eldiven üretmiştik. Şimdi de günümüz ihtiyacına göre antibakteriyel kumaşımızı seccadeye uyguladık. Ürettiğimiz seccade bakteri ve virüse karşı etkili. Lisanslı, uluslararası patentli bir ürünümüzdür. Bu süreçte antibakteriyel ve antiviral ürünler kullanmamız gerekiyor. Bireysel ürünler ön plana çıkıyor. Bizde kişiye özel ve tek kullanımlık ürünler geliştirmeye başladık. Havlu, bornoz, çarşaf gibi ürünler ön palana çıkıyor" dedi.

Özyurt ayrıca tek kullanımlık 'kullan at' siperlik de ürettiklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA