Baksı Müzesi 'Kıraçta Heykel' sergisini İstanbul'a taşıyacak - Haberler
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Baksı Müzesi "Kıraçta Heykel" sergisini İstanbul'a taşıyacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat
Baksı Müzesi

Baksı Müzesi'nin bulunduğu tepede kısa bir süre önce ziyarete açılan "Kıraçta Heykel" sergisi, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Baksı Müzesi'nin bulunduğu tepede kısa bir süre önce ziyarete açılan "Kıraçta Heykel" sergisi, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Farklı kuşaklardan 9 sanatçının heykelleri özel bir video çalışması ile Contemporary İstanbul kapsamında Tersane İstanbul'da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergide, Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş'un yapıtları yer alıyor.

Baksı tepesinden Çoruh nehrini seyreden heykellerin, içine yerleştikleri coğrafyayla yeni anlamlar kazandığını ve bu kadim mekana taze bir bakış getirdiğini ifade eden Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, serginin hikayesine ilişkin şunları kaydetti:

"Baksı'nın 65 yıldır değişmeden kalmış kıraç tepesi çocukluk anılarımda önemli bir yere sahip. Baksı ve yenilik aslında iç içe kavramlar. Baksı bizim köyün eski adıdır. Türkmenlerin yerleştiği bu köyde onu bize anlatan adak ağacı Huykesen de yıllardır sessizliğiyle orada yaşayanların dileklerini, beklentilerini, sırlarını paylaştı. Herkese umut verdi. Bizim heykeller acaba adak ağacının derin kökleriyle o tepede buluşur mu diye bir umudum var. O olmasa bile heykeller, o sonsuz yaşlı tepenin sunduğu umudu ve beklenti zenginliğini çağın insanına taşır ümidi çok da abartılı olmasa gerek. Belki de o tepede Baksı Müzesi, heykel için yeni bir yaşam öneriyor ve bu çok boyutlu, çok renkli yaşam, günümüz sanatının çok yönlü enerjisini bize göndermekle kalmıyor, bizi oraya çağırıyor."

"Kıraçta Heykel" sergisinden görüntülerle hazırlanan video çalışması, Contemporary İstanbul kapsamında 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da, T6 Salonu B1-211 numaralı Baksı Müzesi standında izlenebilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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