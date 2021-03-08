BAKSAN'da atık temizleme çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAKSAN'da atık temizleme çalışması

08.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:55
BAKSAN'da atık temizleme çalışması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki atıkların temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki atıkların temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, BAKSAN Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması yaptı. Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez'in, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile görüşmesinde bildirdiği atıklar, Tepebaşı Belediyesi'nin sorumluluk alanında yer almamasına karşın, bölge esnafının mağduriyet yaşamaması adına temizlendi. Belediye ekiplerinin iş makineleri ile yaptığı temizlikte atıklar, kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşındı. BAKSAN Sanayi Sitesi esnafları da gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Belediye yetkilileri de çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

BAKSAN'da atık temizleme çalışması
BAKSAN'da atık temizleme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAKSAN'da atık temizleme çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:10:37. #1.16#
title