"Bakliyat ürünlerini bez torbada muhafaza edin" önerisi
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"Bakliyat ürünlerini bez torbada muhafaza edin" önerisi

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan ihtiyaç fazlası bakliyat ürünlerinin serin ve rutubetsiz ortamda, bez torba içerisinde muhafaza edilmesi halinde uzun süre kullanılabileceğini söyledi.

22.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:58

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan ihtiyaç fazlası bakliyat ürünlerinin serin ve rutubetsiz ortamda, bez torba içerisinde muhafaza edilmesi halinde uzun süre kullanılabileceğini söyledi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bakliyata rağbet gösterildiğini belirtti.

Özdemir, vatandaşların salgın sürecinin başlamasıyla haklı olarak ucuz, bereketli, ekonomik ve saklaması kolay bakliyat ürünlerini tercih ettiğini dile getirdi.

Evlerinde ihtiyaç fazlası bakliyat ürünü bulunan vatandaşlara önerilerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız koronavirüs sürecinde ihtiyaçlarının çok üzerinde bakliyat ürünleri aldılar ama korkmasınlar. Serin ve rutubetsiz ortamda, bez torba içerisinde bunları muhafaza ederlerse uzun dönem saklama ve kullanma imkanına kavuşurlar. Zaten bakliyatın en büyük avantajı bu. Bir sürü besin değerinin ötesinde saklaması kolay ve uzun ömürlü."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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