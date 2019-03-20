Bakliyat Sektörü Bu Zirvede Buluştu

Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Etme Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "IFP Summit 2019 İstanbul-Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi" başladı.

TABADER tarafından düzenlenen "IFP Summit 2019 İstanbul - Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi" bakliyat sektörünü bir araya getirdi. Alanında ilk olan zirve, uluslararası alanda önemli bir projeksiyona imza attı. Zirveye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisi katılırken dev zirvede un, yem ve bakliyat sektörünün dünü ve geleceği masaya yatırıldı. Her yıl hububat, bakliyat, yem değirmenciliği ve teknolojileri konusunda sektörün değerlerini araştırarak bir araya getiren TABADER sektöre hizmet eden temsilcilere de ödül verdi.

"Uluslararası bir zirveye imza atıyoruz"

Önemli bir projeksiyona imza attıklarını söyleyen TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, "Uluslararası bir zirveye imza atıyoruz. Fiyat sektörünü ele aldık. Sektörlere bir strateji yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından uzman ve vizyoner beş tane panelistimiz var. Onlarla zirvenin imzasını attık. TABADER olarak bu yıl, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi sektörün insan kaynağı açığı var. Üç gün boyunca eğitimler vermeye başladık. Bu uluslararası seviyede Dünyanın birçok kesitinden birçok yerinden gelip bu eğitimi almak için bugün buradalar. Eğitimler yarın başlıyor. Sektör için çok güzel bir faaliyet olmuş olacak. Şu an oldukça kalabalık. Dünyada standartları belirleyen bir dernek olarak faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA