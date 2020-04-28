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“Bakliyat, her dönemin gıdası”

Covid-19 salgınıyla anavatanı Anadolu olan bakliyatın öneminin kendisini gösterdiğini kaydeden MTB Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, "Protein, mineral ve lif yönüyle zengin bakliyat ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiren besin değeri yüksek gıdalar olarak öne çıkıyor" dedi.

“Bakliyat, her dönemin gıdası”
28.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:39

Covid-19 salgınıyla anavatanı Anadolu olan bakliyatın öneminin kendisini gösterdiğini kaydeden MTB Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, "Protein, mineral ve lif yönüyle zengin bakliyat ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiren besin değeri yüksek gıdalar olarak öne çıkıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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