Baklavaya zam yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Baklavaya zam yok

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:24
Baklavaya zam yok

Gastronomi kenti Gaziantep'in lezzeti ülke sınırlarını aşan baklavasına pandemiden dolayı bu yıl zam yapılmayacak.

Gastronomi kenti Gaziantep'in lezzeti ülke sınırlarını aşan baklavasına pandemiden dolayı bu yıl zam yapılmayacak.

Midye baklavasının mimarı Antepsan'dan, kentin en önemli lezzeti baklavaya pandemiden dolayı zam yapmayacaklarını açıkladı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, Pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluk ve artan ham madde fiyatlarına rağmen vatandaşların baklavaya ulaşımını kolaylaştırmak için bu yıl zam yapamayacaklarını söyledi. - GAZİANTEP

Baklavaya zam yok
Baklavaya zam yok
Baklavaya zam yok
Baklavaya zam yok
Baklavaya zam yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
D: EN SON BAKLAVAYI YUNAN DAMAT DİZİSİNDE GÖRDÜM. ( BİZDE ONU YİYECEK AGIZ YOK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baklavaya zam yok - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:46:55. #1.14#
title