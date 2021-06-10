Baklavanın başkentinde baklavaya zam yok

Baklavanın başkentinde baklavaya zam yok Baklava zammı Gaziantep kaynaklı değil Gaziantepli baklavacılar, baklava fiyatına herhangi bir zam yapılmadığını, zam söylentilerinin diğer büyükşehirlerden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Baklavanın başkentinde baklavaya zam yok

Baklava zammı Gaziantep kaynaklı değil

GAZİANTEP - Gaziantepli baklavacılar, baklava fiyatına herhangi bir zam yapılmadığını, zam söylentilerinin diğer büyükşehirlerden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Son günlerde gündemi meşgul eden 'baklavaya zam yapıldı' söylentilerini Gaziantepli baklavacılar yalanladı. Baklavanın başkentinde baklvaya herhangi bir zam yapılmadığını söyleyen baklavacılar, zammın diğer büyükşehirlerde yapılmış olabileceğini vurguladı. Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan ile Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı da baklava fiyatlarının son yıllarda 120 TL civarında olduğunu ve değişmediğini belirtti. Yetkililer, baklavanın 150 TL olduğu ile ilgili haberlerin il dışı kaynaklı olabileceğini de ifade etti.

"Klasik baklava 120 TL olmalı"

Klasik baklavanın fiyatının 120 lira civarında olması gerektiğini ifade eden Kozan, "Bizde şuan klasik baklava dediğimiz baklavanın fiyatı 120 liradır. Yapılan zamla 120 TL olmuştu fiyat ve hala bu fiyatlarımız geçerlidir. Zam yapılmasını gerektirecek bir hammaddeye zam yapılmadı. Baklavanın fiyatının 150 TL olmasını doğru bulmuyoruz. Şuanda kaliteli bir baklavanın fiyatı 120 TL olmalıdır. Baklava ne 30 lira nede 200 lira olmalıdır. 150-200 liraya satılan baklavanın Gaziantep dışı olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyatlar Gaziantep'te yok" dedi.

"Fahiş fiyatlar Gaziantep dışı kaynaklı"

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı ise, "Biz Gaziantep'te yaptığımız araştırmada fahiş fiyatla ilgili bir şey göremedik. Bu söylenti bize de geldi. Şuan oda olarak biz baklavaya herhangi bir zam yapmadık. Biz bu fiyatların Gaziantep dışı olduğunu düşünüyoruz. O yönde duyumlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarımız 100-120 TL arasındadır"

Bayrakçı, "Bir de bizim diğer baklava çeşitleri var. Özellikle fıstığı fazla olan bunların fiyatı diğerinden fazladır. Ben Gaziantepli esnafıma kefilim. Ufak tefek problemli olanları oda olarak uyarıyoruz. Dolayısıyla bu zammın Gaziantep'ten çıktığı kanaatinde değilim. Bizim esnafımız kalitesinden ödün vermez. Fiyatta da fazlaya vermez. Düşükte vererek kendisini sıkıntıya sokmaz. Bizim klasik baklava fiyatımız 100-120 TL civarındadır. Dolayısıyla baklavanın fiyatı 150 lira değildir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun