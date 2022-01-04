Baklavada zam furyası durdu, fiyatlar geriledi

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in vazgeçilmez lezzetlerinden baklavaya 2021 yılı içinde üst üste gelen zamlar, yeni yıl ile birlikte durdu. Fiyatı 200 liraya yükselen baklavanın yeni yılda kilosu, 175 liraya geriledi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, "Girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemel" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen ve Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan baklavaya son zamanlarda yapılan zamlar yeni yıl itibarıyla durdu. Baklavası ve fıstığı ile ünlü kentte 2021 yılı başlarında 125 lira olan baklava, yıl sonunda 200 TL'yi gördü.