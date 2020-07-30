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Baklavada 'fıstık' oyununa dikkat

Üreticiler Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hileli baklava almamaları için uyarıyor.

Baklavada 'fıstık' oyununa dikkat
30.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:47

Üreticiler Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hileli baklava almamaları için uyarıyor. Bayramların vazgeçilmezi baklava, merdiven altı imalat ve fıstık yerine bezelye çekilerek hileli bir şekilde satışa sunulabiliyor.

Her yıl olduğu gibi bayramların vazgeçilmezi baklava tezgahlarda yerini aldı, tüketicileri bekliyor. Üretici bayram için siparişler olsa da bu sene salgın nedeniyle önceki dönemlere göre talebin az olduğunu söylüyor. Üreticiler bayram önceki tüketicileri baklavadaki 'fıstık' oyununa karşı uyardı Hileli ürünlerden uzak durulmasını gerektiğini vurgulayan İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Bezelyeyi çekip fıstıklı bakla diye satanlar var. Şeker yerine glikoz kullananlar var. Bunlardan uzak durulması gerekiyor" dedi.

"Sağlıklı bir baklavanın öncelikle hileli olmaması gerekiyor"

Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklarını yaptıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Salgın nedeniyle işlerimiz yüzde 50 düştü. Geçtiğimiz senelerdeki bayramları arıyoruz. Esnaflar olarak baklava, şeker ve çikolata olarak hazırlıklarımızı yaptık. Yaparken tabi en güzel malzemeleri kullanarak tezgahlarımızı süslemeye başladık. Özel siparişler de almaya başladık ama tabi virüsün etkisi bu sene baya hissediliyor. Vatandaş baklava alırken öncelikle bizim odamıza kayıtlı yerlerden almaları gerekiyor. Buralar zabıta ve tarım müdürlükleri tarafından denetleniyor. Kesinlikle seyyrar satıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda uyarıyorum. Sağlıklı bir baklavanın öncelikle hileli olmaması gerekiyor. Bezelyeyi çekip fıstıklı bakla diye satanlar var. Şeker yerine glikoz kullananlar var. Bunlardan uzak durulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cevizli baklava 70 lira fıstıklı ise 80 lira

Sağlıklı bir baklavanın fiyatlarından da bahseden Şener, "Sağlıklı bir cevizli baklavanın kilosu40 ila 70 lira fıstıklı ise 50 ile 80 arası olması gerekiyor. Baklavayı 150 ila 160 liraya satan işletmeler var ama bunlar abartılı fiyatlar. Ülkemizde bu fiyatlara satılmasını uygun görmüyorum tavsiyede etmiyorum. Salgın dönemi sonrasın da işletmelerimiz olarak tüm kurallara riayet ediyoruz. Açıkta hiçbir şekilde ürünümüz yok hepsi hijyenik. Dükkanlarımız dezenfekte ediliyor ve çalışanlarımız sağlık kontrolünden geçiyor. Devletimizin verdiği banka kredileri ve kredi kartları biraz nefes almamızı sağladı. Devlet büyüklerimizden yeni teşvikler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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