Baklavacının önündeki kuyruk görenleri hayrete düşürdü
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Baklavacının önündeki kuyruk görenleri hayrete düşürdü

Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Baklavacının önündeki kuyruk görenleri hayrete düşürdü
21.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:35

Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok hareketliliğin yaşandığı noktalardan bir tanesi de tatlıcılar oldu. Ankara Kızılay'da bulunan bir baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sıcak havaya rağmen 45 dakikaya yakın sıra bekleyen vatandaşlar, evlerine fıstıklı, cevizli, havuç dilimi baklavayla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre bu sene bayramlaşma olmayacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kızılay'da bulunan baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluşturan Ankaralılar, bayramı evlerinde tatlı yiyip tatlı konuşarak geçirmek istiyor.

20 dakikadır beklemesine rağmen henüz dükkanın girişini göremediğini belirten Salih Balaban, "20 dakikadır bekliyoruz. Buranın tatlıları çok güzel, leziz ve hoş. O yüzden tatlıyı buradan almayı tercih ediyoruz. Baklavaları alıyoruz ama bu yıl korona virüs nedeniyle tatlı, şeker ikramı olmayacak. Bu tatlıları kendimize alıp kendimiz yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da son günlerde yaşanan sıcak havaya rağmen baklavacının önünde oluşan uzun kuyrukta sabırla bekleyen Berrin Beyhan, "Beklemeye başlayalı aşağı yukarı yarım saati geçti. İftar için alıyorum. Ben buradan ikinci defa baklava alıyorum. Yarım saat beklememe değdi" dedi.

Hem iftar hem bayram için tatlı siparişi vermeye hazırlanan Ali Ayrancı, "Baklava sırası bekliyoruz. Bayram ve iftar için hazırlık yapıyoruz. Fiyatlarda uygun olduğu için, bütçemize uygun olduğu için sıra bekliyoruz. Ben havuç dilimi alacağım. Fiyatı da uygun, tadı da güzel. Bütün İslam aleminin bayramı şimdiden kutlu olsun" şeklinde konuştu.

(Emin Kuvat - Gazi Taş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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