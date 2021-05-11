Baklavacıların bayram mesaisi

Muş'ta yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Muş'ta yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor. Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için pastane imalathanelerinde baklava, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız