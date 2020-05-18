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Baklava siparişleri rekor kırdı, üreticiler taleplere yetişemiyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hazır baklava ve böreğe ilgi arttı.

Baklava siparişleri rekor kırdı, üreticiler taleplere yetişemiyor
18.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:05

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hazır baklava ve böreğe ilgi arttı. Salgın nedeniyle eve servislerde yoğunluk yaşanırken bu yıl da yurt dışından en çok sipariş Ortadoğu ülkelerinden geldi. İkinci sırada ise Yunanistan yer alıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayramda misafir ağırlanamamasına karşın, hediye gönderimi ve ev tüketimi için taleplerin arttığı belirtiliyor. Türkiye ile özdeşleşen baklavaya yurt içinin yanı sıra dünyanın birçok bölgesinden de talep geliyor. Listenin ilk sırasında bu yıl da Ortadoğu ülkeleri yer alırken, baklava tartışmalarının yaşandığı Yunanistan ikinci, gurbetçilerin yoğunlukta olduğu Hollanda ve Almanya ise üçüncülüğü paylaştı. Adana'da 44 sene önce faaliyetlerine başlayan İzol Baklava ve Börek'in kurucusu Mehmet İzol, "Uzun süredir tam kapasite üretime devam ediyoruz ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Baklava siparişlerinde geçen seneye göre 5 kat artış var. Yıllardır sürdürdüğümüz eve servis baklava ve börek hizmetimiz bu yıl gelen taleplerle birlikte farklı bir boyut kazandı" dedi.

"Baklavada perakende satıştaki açığı eve servis kapatıyor"

Ramazan Bayramı'na kalan 10 6 günlük süreçte binlerce siparişin 81 ilde teslimatına devam edileceğini belirten Mehmet İzol, "Koronavirüs salgını nedeniyle gıda sektöründeki birçok firma zor günler geçirdi. Biz de Türkiye'nin dört bir yanındaki 80'nın üzerindeki şubelerimizde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında müşteri kabul edemedik. Bu kısıtlamalar altında yıllardır sürdürdüğümüz evlere tepsi baklava ve börek servisini bu yıl yaptığımız kampanyalarla geniş bir kesime duyurduk. Şubelerin kapalı olduğu bu dönemde gelen yoğun talebe tüm kapasitemizle karşılık verirken şubelerimizi ve franchise yatırımcılarımızı mağdur etmedik." ifadelerini kullandı.

"Baklavanın yurt dışı serüveni yatırımlarla güçlenecek"

Halihazırda Türkiye'deki bayilerin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Hırvatistan, Kosova, Katar, Almanya ve Avusturalya'da bayilerinin bulunduğunu belirten Mehmet İzol, "Bayilerimizin sayısı son yıllarda yakın coğrafyada artış gösterdi.. Ayrıca baklavanın ve diğer Türk lezzetlerini yabancılarla buluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Kosova ve Azerbaycan'daki imalathanelerimize Bosna Hersek'deki yeni üretim tesisimiz ile katkı sağlayacağız. Özellikle Avrupa'dan gelen baklava ve börek taleplerini buradan karşılayacağız. Aynı zamanda Avrupa'daki şubelerimizin ihtiyacını da hızlı bir şekilde buradan cevap vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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