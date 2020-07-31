'Baklava' şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara operasyon GAZİANTEP'te, tatlıcıda sahte pasaport hazırlayan 2 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'te, tatlıcıda sahte pasaport hazırlayan 2 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Sahte pasaport isteyenlerin 'baklava' şifresiyle sipariş verdiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda boş pasaport ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yabancı uyruklu 2 kişinin sahte pasaport hazırladıkları bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu 2 kişinin kiraladıkları bir tatlıcı dükkanında sahte pasaportları hazırlayarak, isteyenlere yüksek fiyattan ulaştırdığını saptandı. Jandarmanın araştırmasında şüpheliler ile alıcıların 'baklava istiyorum' şifresi ile sahte pasaport talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, savcılık kararıyla şüphelilerin Beybahçe Mahallesi'nde kendilerini kamufle etmek için işlettikleri tatlıcı dükkanına operasyon düzenledi. Yapılan baskında kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada baklava tepsilerinin arasında çeşitli ülkelere ait çok sayıda boş pasaport ele geçirildi. İl jandarma komutanlığına götürülen ve sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA