Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı.

Gaziantep'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı. Polisler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, baklava dilimleri arasına zulalanan uyuşturucu madde ve hap muhafaza edildi.

Gaziantep'te 2 torbacının baklava kutusuyla yaptığı uyuşturucu sevkiyatı Motosikletli Polis Timi'ne takıldı. Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şahıs, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine polisle şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şahsın elindeki baklava kutusunda ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda baklava kutusundaki baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Önce annesini dövdü, ardından polise bıçak çekti
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Önce annesini dövdü, ardından polise bıçak çekti
Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar
Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar
Canından bezen ev sahibi, parasını vermeyen kiracısını bıçakladı
Canından bezen ev sahibi, parasını vermeyen kiracısını bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fatma Şahin Ali Babacan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 10:34:10. #1.13#

title