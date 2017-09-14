Baklava Kutularından Sigara Çıktı

Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen operasyonda baklava kutuları içerisine zulalanmış 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye, Maden ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.



Aramada, baklava kutuları içerisine gizlenmiş 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.