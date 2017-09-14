Baklava Kutularından Kaçak Sigara Çıktı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan bir otomobildeki baklava kutularından 660 paket kaçak sigara çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Diyarbakır yolu Maden ilçesi sınırlarında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Tütüne duyarlı dedektör köpek Akça'nın da katıldığı çalışmada ekipler, şüpheli bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada bagajda bulunan baklava kutuları içerisinde 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçak sigara ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ELAZIĞ