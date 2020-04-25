"Baklava, kadayıf, lokum bağışıklık sisteminin düşmanı"
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"Baklava, kadayıf, lokum bağışıklık sisteminin düşmanı"

Sağlıklı beslenmenin önemi bu günlerde artarken hem bağışıklık sistemini güçlendirmek için çalışılıyor hem de oruç tutuluyor.

25.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:56
Sağlıklı beslenmenin önemi bu günlerde artarken hem bağışıklık sistemini güçlendirmek için çalışılıyor hem de oruç tutuluyor.

Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu vitamin ve minerallerin takviye şeklinde alınmasının gereksiz olduğunu ayrıca Ramazan'da sıkça tüketilen baklava, kadayıf, lokum gibi tatlıların ise bağışıklık sisteminin düşmanı olduğunu belirtti.

"SAHURDA REÇEL, ŞEKER YEMEK DOĞRU DEĞİL"

Koronavirüs salgını etkisinde geçen Ramazan ayı için beslenme önerileri veren İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, "Kesinlikle sahur hafif ve insan vücudunda uzun sürede sindirilen besinlerden oluşmalı. Örnek verecek olursak, sahurda şeker yemek, reçel yemek doğru değil ama karmaşık olarak nitelendirdiğimiz tam tahıllı buğday, hiç işlenmemiş tahıllar, zeytinyağı gibi besinleri tüketmekte fayda var" dedi.

"MENEMEN TOK TUTAR VE BESLER"

Sahurda tüketilmesi önerilen yiyeceklere de örnek veren Prof. Dr. Pehlivanoğlu, "Yumurta ya da yağ ile yapılan besinler son derece iyidir. Bunu peynir ile zenginleştirir veya sebzeler katarsak, Türk mutfağının geleneksel yemeği menemen yaparsak saatlerce tok tutacak ve kişiyi beslemiş olacak" diye konuştu.

"REÇEL, BAKLAVA, LOKUM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DÜŞMANI"

Ramazan süresince tatlı ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Pehlivanoğlu, "Tam tahıllı karbonhidratlar beyaz ekmeğe göre insanın karbonhidrat ve enerji ihtiyacını çok daha iyi karşılar ve uzun bir süre için karşılar. Halbuki beyaz ekmek insanın kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve hızlı bir şekilde düşmeye neden olur. Bunun yanı sıra Ramazan'da fazla tüketilen tatlılar, baklavalar, kadayıflar, börekler, çörekler, şekerler, lokumlar, ballar, reçeller bağışıklık sisteminin düşmanlarıdır. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için yeteri kadar minerali mikro ve makro besin elemanlarından almak gerekiyor. Bunun için yağları kızarmış patates, kızarmış köfte ile almamız doğru değildir. Aksine çiğ zeytinyağı ya da tereyağı şeklinde almak daha mantıklıdır" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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