Baklacı'nın Kollektör hattı yenilendi

31.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:09

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapıları yenileyerek vatandaşların refah seviyelerini daha da yukarı taşımaya devam ediyor. MASKİ bu amaçla Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmayla da yüzleri güldürdü. Mahallenin 500 metre uzunluğundaki kanalizasyon kollektör hattı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenilendi. Tamamlanan çalışma sayesinde mahalleye ait atıksuların daha modern ve sağlıklı hatlar yardımıyla deşarjı sağlandı.

"Eski hattımız çok uzun yıllar önce döşenmişti"

Baklacı Mahalle Muhtarı Mustafa Türk, "Eski hattımız çok uzun yıllar önce döşenmiş bir hattı ve sık sık sorunlara neden oluyordu. Hem de vatandaşın kendine ait arazisinden geçtiğinden, herhangi bir arıza halinde özel mülke girmek gerekiyordu. Şuan MASKİ tarafından yeni hattımız döşendi. Yapılan çalışmadan memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler